В Волгограде из кальянной конфискуют табак для уничтожения





Индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность в баре-кальянной "Magic" в Волгограде, привлечен к административной ответственности за оборот табачной продукции без маркировки. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ было возбуждено по факту розничной продажи табака для кальяна, используемого при предоставлении услуг по курению кальянов в баре, без маркировки специальными (акцизными) марками, чем нарушены требований Федерального закона № 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию".

Решением суда предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей с конфискацией табака для кальяна в ассортименте (различных наименований) в количестве 109 штук весом по 50 гр. и уничтожением по вступлению постановления в законную силу.

Постановление суда в законную силу и может быть обжаловано.



