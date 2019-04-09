В Волгограде «лунный пейзаж» ЦПКиО оживят розами и березами





Небогатую растительность Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде этой весной усилят посадками берез, кустарников и цветов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации города, работы по озеленению этой территории проводит компания, которой ЦПКиО передали в концессию на 39 лет. Напомним, что часть работ по благоустройству компания-концессионер провела до начала чемпионата мира по футболу в 2018 году, но потом темп работ сильно сбавила. Обещанное озеленение в том объеме, о котором заявлялось, не было проведено, поэтому территория парка в районе колеса обозрения напоминала "лунный пейзаж". Однако власти не теряли надежду, что концессионер выполнит все, что обещал.

Так, по данным мэрии, в ближайшие дни в ЦПКиО высадят свыше 60 крупномерных берез, елей и сосен. Сейчас агрономы готовят 6- 7-метровые растения к пересадке в грунт. Этой весной зеленую зону парка дополнят также около 23 тысяч английских роз, многолетних цветов и кустарников, а также свыше сотни деревьев лиственных и хвойных пород. В текущем году инвестор проложит еще порядка 16 тысяч метров современного поливочного водопровода.

Всего в ходе озеленения ЦПКиО запланирована высадка более 350 наименований молодых и здоровых деревьев и кустарников, среди которых будут липы, ивы, горные сосны и разные виды магнолий. В парке также обещают установить различные аттракционы.

Напомним, 23 га Центрального парка культуры и отдыха Волгограда официально передали на 39 лет в пользование ООО "Парк" в июле 2017 года. В ближайшие два года концессионер обещал вложить в обустройство зеленой зоны 330 млн рублей. Здесь должны были появиться спортивные площадки, детские аттракционы, открытый театр, музеи, водные аттракционы, этнокультурный парк "Казачий курень", клумбы и цветники, организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены малые архитектурные формы. Также концессионер обещает запустить в работу и 50-метровое колесо обозрения с кабинками, оснащенными кондиционерами. Колесо обозрения, напомним, смонтировали и открыли в сентябре 2018 года.