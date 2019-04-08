Общество

В Советском районе Волгограда выпали странные осадки

Общество 08.04.2019 15:49
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08.04.2019 15:49


Жители поселка Максима Горького ошарашены странными осадками, которыми засыпало весь населенный пункт. Как рассказали ИА «Высота 102», сегодня утром волгоградцы, которые вышли  на работу, увидели, что газоны, тротуары и улицы поселка засыпаны черным пеплом. «Сначала многие думали, что это от какого-то пожарища рядом с их домами, но потом оказалось, что такая картина – по всему поселку. Никакого запаха горелого при этом не было», - делятся горожане. 
Частицы, которыми накрыло поселок, похожи на сажу – все они одинакового размера, плохо смываются, оставляя жир на руках. Интересно, что ночью в поселке прошел дождь. Люди недоумевают: неужели эту сажу принесли осадки?
К обеду ветер раскидал черные хлопья. Но вопросы и беспокойство у горожан осталось. Старожилы утверждают, что никогда такого не видели. По приблизительным оценкам жителей, площадь загрязнения странными осадками составила около двух километров. В ГУ МЧС по Волгоградской области заверили, что крупных пожаров в этом районе не было. 
"Свойством все сильно пачкать и оставлять жирные следы обладает промышленная сажа,  она используется при производстве ряда резино-технических изделий, например автомобильных покрышек. Когда они сгорают, то сажа разносится вместе с пеплом. Чтобы загрязнить  таким образом довольно большую территорию, потребуется всего пара покрышек.  Могу предположить, что кто-то, сжигая мусор,  таким образом  их утилизировал. Сама сажа неядовита - это практически чистый углерод”, - прокомментировал эту ситуацию  Юрий Зотов, профессор кафедры "Технологии органического и нефтехимического синтеза" ВолгГТУ.

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