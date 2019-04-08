В Советском районе Волгограда выпали странные осадки





Жители поселка Максима Горького ошарашены странными осадками, которыми засыпало весь населенный пункт. Как рассказали ИА «Высота 102», сегодня утром волгоградцы, которые вышли на работу, увидели, что газоны, тротуары и улицы поселка засыпаны черным пеплом. «Сначала многие думали, что это от какого-то пожарища рядом с их домами, но потом оказалось, что такая картина – по всему поселку. Никакого запаха горелого при этом не было», - делятся горожане.

Частицы, которыми накрыло поселок, похожи на сажу – все они одинакового размера, плохо смываются, оставляя жир на руках. Интересно, что ночью в поселке прошел дождь. Люди недоумевают: неужели эту сажу принесли осадки?

К обеду ветер раскидал черные хлопья. Но вопросы и беспокойство у горожан осталось. Старожилы утверждают, что никогда такого не видели. По приблизительным оценкам жителей, площадь загрязнения странными осадками составила около двух километров. В ГУ МЧС по Волгоградской области заверили, что крупных пожаров в этом районе не было.

"Свойством все сильно пачкать и оставлять жирные следы обладает промышленная сажа, она используется при производстве ряда резино-технических изделий, например автомобильных покрышек. Когда они сгорают, то сажа разносится вместе с пеплом. Чтобы загрязнить таким образом довольно большую территорию, потребуется всего пара покрышек. Могу предположить, что кто-то, сжигая мусор, таким образом их утилизировал. Сама сажа неядовита - это практически чистый углерод”, - прокомментировал эту ситуацию Юрий Зотов, профессор кафедры "Технологии органического и нефтехимического синтеза" ВолгГТУ.



