Рунет 2018: показатели растут, но дефицит кадров остается

Экономика 06.04.2019 11:09
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06.04.2019 11:09
Завтра, 7 апреля, исполняется 25 лет с официальной даты регистрации домена .RU международным сетевым центом. По задумке организаторов праздничные, информационно-аналитические мероприятия и проекты будут проходить в течение всего 2019 года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Координационного центра национального домена сети интернет.
«За свою историю домен .RU дважды переживал спад регистраций, но это не мешает ему быть одной из крупнейших доменных зон в мире. За 25 лет было зарегистрировано 5 с лишним миллионов доменных имен в .RU и более 800 тысяч в .РФ»,– отмечает директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.
С приходом интернета мир стремительно меняется. Информационные технологии, интернет вещей, цифровая экономика — понятия, которые прочно входят в нашу жизнь.
По оценке аналитического отдела Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) вклад цифровой экономики в экономику России — 5,1% ВВП, рост составил 11% по сравнению с показателями прошлого года.
На конец 2018 года по данным Института развития интернета активно ведут аккаунты в хотя бы в одной социальной сети 56 глав субъектов РФ.
Факты и цифры Рунета за 2018 год
• Аудитория Рунета составила 90 млн чел., относительно 2017 года она увеличилась на 3%.
• Растет время, проводимое пользователями в интернете. Средний пользователь проводит в сети порядка 3 часов в день (mobile+desktop). Социальные сети — лидер по времени, проводимому в сети. Но их стремительно догоняет видео.
• В 2,25 раза выросло количество заказов в российских интернет-магазинах за последние 5 лет;
• Потоковые музыкальные сервисы в России более популярны, чем в остальном мире — 87% интернет-пользователей в России используют стриминг для прослушивания музыки. В мире — 61%.
• Спрос на квалифицированные ИТ-кадры по-прежнему превышает предложение. Наиболее востребованные специальности: аналитики данных, разработчики мобильных приложений, веб-разработчики, специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения.
*по данным аналитического отдела РАЭК
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