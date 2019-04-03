В Волгограде вдове погибшего в Сирии военного пришлось добиваться соцвыплат в суде

Областной суд подтвердил право вдовы погибшего в Сирии военного на соцвыплаты. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, инстанция оставила в силе решение суда Центрального района Волгограда.

Было установлено, что супруг Елены Петиной в марте прошлого года погиб в авиакатастрофе при исполнении воинского долга в Сирии. За службу в ближневосточной республике он был награждён медалью “Участник военной операции в Сирии” и Орденом Мужества.

Однако областной военный комиссариат отказал вдове в признании за нею и детьми права на льготы. Это было обосновано тем, что у погибшего не было статуса ветерана боевых действий и удостоверения ветерана. Женщина обратилась в районный суд, который признал ее права. Но ответчик, ФКУ "Военный комиссариат Волгоградской области", обжаловал это решение.



