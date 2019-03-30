Глава Волгограда провел субботнее утро в своем репертуаре

Общество 30.03.2019 15:35
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30.03.2019 15:35
Каждую субботу глава Волгограда и его подчиненные отправляются в рабочую поездку по городу. По ходу решаются разные хозяйственные вопросы - будь-то обрезка деревьев, расчистка улиц или судьба подозрительных объектов и стихийных рынков. Сегодняшний выходной не стал исключением. Центральный и Дзержинский районы Волгограда глазами чиновников городской администрации удалось увидеть и съемочной группе ИА «Высота 102». Подробности - в видеоматериале.
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