Волгоградское госпредприятие получит авто с тюнингом





ГУП «Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие «Заря» приобретет автомобиль с тюнингом за 1 миллион 691 тысячу 910 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, по итогам запроса котировок была подана лишь одна заявка, продавец предоставит машину по максимальной начальной цене. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», в государственном унитарном предприятии, которое занимается выращиванием овощей, решили приобрести авто марки «Киа Оптима» или эквивалент. Руководству «Зари» понадобился автомобиль белого перламутрового цвета, седан, с подогревом передних и задних сидений, вентиляцией передних сидений, круиз-контролем, аудиосистемой, системой предупреждения об экстренном торможении, экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, раздельным климат-контролем с функцией ионизации воздуха и т.д. Однако помимо традиционных требований в техническом задании содержатся и другие. Так, в автомобиле должны быть спортивная решетка радиатора, спортивные бамперы (передний и задний), затемнённые светодиодные задние фонари, передние тормозные суппорты красного цвета, спортивное рулевое колесо, сидения с комбинированным сочетанием кожи красного и черного цвета, модульная автомобильная сигнализация с автозапуском, алюминиевые накладки на педали. То есть то, что автолюбители называют тюнингом.

Фото сайта ГУП "Заря".