Загоревшийся электрощиток выгнал на улицу жителей пятиэтажки на юге Волгограда





Беспокойное утро устроил жителям дома в Красноармейском районе загоревшийся электрощиток. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МЧС по региону, пожар в пятиэтажном доме на улице Удмуртской вспыхнул в четверг утром. Когда на место прибыли расчёты пожарно-спасательной части №7, бойцы увидели, что горят вещи и электропроводка. Огонь потушили в кратчайшие сроки, однако из-за дыма пришлось эвакуировать 10 человек. Специалисты полагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощите. От огня никто не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают волгоградцам о необходимости соблюдать правила работы с электроприборами и следить за состоянием проводки и электрооборудования. По словам огнеборцев, неисправные электроприборы и проводка чаще всего и вызывают пожары.



