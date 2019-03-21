Общество 21.03.2019 15:35
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21.03.2019 15:35
Изменения произошли в составе попечительского совета по строительству собора св. Александра Невского в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, из состава совета выведены три человека, среди которых предприниматель Андрей Воробьев и бывший глава Роставтодора Роман Старовойт. Последний вошел в состав попечителей в декабре 2017 года.
Согласно документу, вместо Старовойта в состав попечительского совета включен новый руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк. В числе попечителей теперь и новый глава Волгоградской митрополии Феодор. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, как и митрополит Герман, являются сопредседателями попечительского совета. А возглавляет его, напомним, губернатор Волгоградской области.
Вошел в попечительский совет и руководитель ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства" Евгений Панкин вместо прежнего руководителя этого казенного учреждения Натальи Корычевой.
Напомним, что строительство храма Александра Невского в центре Волгограда началось весной 2016 года. Решение было принято горожанами на публичных слушаниях, которые состоялись в 2015 году. Строительство ведется на добровольные пожертвования. Храм, который должен стать точной копией взорванного большевиками, построят к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Эта дата будет отмечаться в 2021 году.
Фото с сайта администрации Волгоградской области
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