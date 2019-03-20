В Волгограде склон вдоль ЦКПиО спасут от разрушения

Общество 20.03.2019 19:50
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20.03.2019 19:50
Стартовал прием заявок на участие в аукционе на разработку проектной и рабочей документации по обустройству склона вдоль ЦПКиО. В числе проектируемых работ – берегоукрепление данного участка и устройство ливневой системы для отведения дождевых и талых вод. Планируемые мероприятия позволят укрепить поверхность и защитить территорию от размывов в период осадков, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда. Берегоукрепление склона, находящегося между Центральным парком культуры и отдыха и Нулевой продольной магистралью, ранее никогда не проводилось – до строительства рокадной дороги территория вдоль Волги в районе ЦПКиО находилась в заброшенном состоянии, а склон из-за осадков постепенно разрушался. Сейчас предстоит провести большую работу по защите и укреплению участка. Проводимые мероприятия позволят обеспечить сохранность единой рекреационной зоны, создаваемой вдоль набережной от поймы реки Царицы до парка «Победа», пояснили в пресс-службе.
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