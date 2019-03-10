На стадионе «Волгоград Арена» и рокадной дороге прочищают ливневки

«Волгоград Арену» и прилегающую к нему территории активно готовят к весне. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, городские службы прочищают ливневые канализации на рокадной дороге, генподрядчик строительства спортивного объекта «Стройтрансгаз» – внутри периметра стадиона. Всего задействовано около 40 человек. Также на территории сооружения от песка расчищают тротуарные дорожки.

Весенняя уборка ведется и на других центральных участках города (проспектах Ленина, Жукова, улице Исторической и др.). Помимо погрузчиков и самосвалов работают тракторы-щетки, подметально-вакуумные машины - всего порядка 60 единиц спецтехники.

Напомним, в июле 2018 года после ливневых дождей насыпной склон, расположенный между стадионом и Нулевой Продольной магистралью, оказался размыт. Движение по рокадной дороге перекрывали на несколько дней. В течение полутора месяцев последствия непогоды были ликвидированы - провал засыпан песком, а забитые песком ливневки прочищены.



