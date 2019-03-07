Волгоградцы вживую увидели "джихад-мобиль" из Сирии





Сотни волгоградцев пришли на железнодорожный вокзал Волгоград-1, чтобы своими глазами увидеть трофеи, захваченные российскими солдатами в Сирии у боевиков, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". За час до начала акции “Сирийский перелом” горожане начали собираться на привокзальной площади. Пройдя по экспозиции, расположенной в прибывшем сегодня железнодорожном составе, горожане смогли ознакомиться с тем, каким оружием воюют боевики в Сирии, и какая техника есть в их распоряжении. На выставке представлены образцы со всех сторон света: здесь и советский танк Т-55, турецкие БМП "ACV-15", и бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD. Есть среди трофеев и британский самоходный минный трал "Aardvark JSFU", а также "джихад-мобиль" на базе американского "Jeep Grand Cherokee".

Отметим, что сегодня же на вокзале развернут пункт набора на военную службу по контракту. А для тех, кто уже сейчас захочет почувствовать вкус воинской службы были развернуты две армейские кухни.