Попытка чиновников из Урюпинска приобрести дорогую иномарку за счет бюджета провалилась





Прокуратура пресекла попытку чиновников городского округа города Урюпинск Волгоградской области приобрести за счет дефицитного бюджета дорогую иномарку – автомобиль, начальная стоимость которого оценена в 1 миллион 926 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, надзорное ведомство провело проверку по следам публикаций, в том числе на "Высоте 102", о намерении чиновников столицы российской провинции купить дорогую иномарку

Установлено, что 18 февраля текущего года администрацией городского округа г.Урюпинск для нужд МКУ "ХЭС" объявлено о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку легкового автомобиля с начальной (максимальной) ценой контракта 1 млн 926 тысяч рублей.

Урюпинской межрайонной прокуратурой в действиях заказчика и администрации городского округа выявлены нарушения требований бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции.

Так, 26 января 2019 года директором МКУ "ХЭС" в адрес 5 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по продаже транспортных средств, направлены запросы о предоставлении ценовой информации именно в отношении автомобиля марки "Toyota Camry VII".

Изучение технического задания аукционной документации свидетельствует о намерении заказчика приобрести автомобиль именно конкретной марки и не предполагает возможность замены его каким-либо эквивалентом.

"Намерение приобрести транспортное средство указанного типа при наличии ряда неисполненных социальных обязательств перед населением и долговой нагрузке по кредиту на 9,5 млн рублей, взятому для покрытия дефицита местного бюджета, свидетельствуют о неэффективном использовании бюджетных средств городского округа", - сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки Урюпинским межрайонным прокурором в адрес главы администрации городского округа г.Урюпинск внесено представление об устранении выявленных нарушений, директору МКУ "ХЭС" объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства. Также материалы надзорной проверки направлены в УФАС по Волгоградской области для решения вопроса о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.



