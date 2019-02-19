



Чиновники городского округа города Урюпинск Волгоградской области хотят приобрести за счет бюджета дорогую иномарку – автомобиль, начальная стоимость которого оценена в 1 миллион 926 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком выступило МКУ «Муниципальная эксплуатационная служба», которое ищет продавцов седана цвета черный металлик 2019 года выпуска, с мощностью двигателя не менее 181 лошадиной силы. Салон авто должен быть кожаным, сиденья – с электрорегулировкой, в том числе с подогревом передних сидений, обязательно наличие круиз-контроля, аудиосистемы, мультимедийной системы с цветным дисплеем и т.д.

Интересно, что в конце прошлого года приобрести похожий по характеристикам автомобиль (вероятнее всего, «Тойоту Камри» - прим. ред. ИА «Высота 102») только белого или перламутрового цвета пыталась администрация Урюпинского района. Из бюджета района было выделено на эти цели 1,8 миллиона рублей, заказчиком выступало то же самое МКУ «Муниципальная эксплуатационная служба». Однако первый раз закупка не состоялась из-за отсутствия желающих поучаствовать в аукционе. Но районных чиновников это не остановило и они предприняли вторую попытку получить желаемое авто.

Теперь примеру товарищей из районной администрации последовали и в Урюпинске. Правда, машина получилась уже подороже – вероятно, с учетом инфляции.

Фото сайта toyota-blog.ru