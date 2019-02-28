В Волгограде началась установка 13-метрового чучела Масленицы





Основание и часть каркаса 13-метрового чучела Масленицы с помощью спецтехники начали устанавливать сегодня в пойме реки Царицы на площадке у музея «Россия - моя история», сообщает ИА «Высота 102». Чтобы реализовать идею руководства Волгограда и порадовать горожан, трудится целая команда, да и процесс создания беспрецедентно высокого чучела оказался непростым. По сути, это довольно сложное инженерное сооружение. Нужно было предусмотреть, как будет компенсироваться ветровая нагрузка, продумать какой должна быть толщина сечения бруса, составить и согласовать чертеж. После того как были изготовлены элементы конструкции, их начали монтировать уже на месте.





Как рассказал ИА «Высота 102» начальник участка МБУ «Северное» Александр Урядников, основа Масленицы, которую по традиции сожгут во время проводов зимы, будет состоять из шести сегментов - несколько частей туловища, голова и корона. «Масленица будет набиваться соломой для придания форм, и чтобы ярче горела. Одежда ее будет в светлых тонах в русском стиле. Каким будет лицо, пока не знаем - это будет полет фантазии», - поделился специалист.













Планируется, что во всей красе Масленицу-2019 волгоградцы смогут увидеть 4 марта - в день начала народных гуляний. 13-метровая дама, а по имеющейся информации такой еще не сооружали ни в одном городе России, в конце масленичной недели (в этом году 10 марта) по старинной традиции будет торжественно сожжена. С давних времен это действо означало ежегодное обновление перед приходом весны, когда огонь сжигает все зимние печали.



