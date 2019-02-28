Общество

В Волгограде началась установка 13-метрового чучела Масленицы

Общество 28.02.2019 12:37
4688 5
28.02.2019 12:37


Основание и часть каркаса 13-метрового чучела Масленицы с помощью спецтехники начали устанавливать сегодня в пойме реки Царицы на площадке у музея «Россия - моя история», сообщает ИА «Высота 102». Чтобы реализовать идею руководства Волгограда и порадовать горожан, трудится целая команда, да и процесс создания беспрецедентно высокого чучела оказался непростым. По сути, это довольно сложное инженерное сооружение. Нужно было предусмотреть, как будет компенсироваться ветровая нагрузка, продумать какой должна быть толщина сечения бруса, составить и согласовать чертеж. После того как были изготовлены элементы конструкции, их начали монтировать уже на месте. 

Как рассказал ИА «Высота 102» начальник участка МБУ «Северное» Александр Урядников, основа Масленицы, которую по традиции сожгут во время проводов зимы, будет состоять из шести сегментов - несколько частей туловища, голова и корона. «Масленица будет набиваться соломой для придания форм, и чтобы ярче горела. Одежда ее будет в светлых тонах в русском стиле. Каким будет лицо, пока не знаем - это будет полет фантазии», - поделился специалист. 



Планируется, что во всей красе Масленицу-2019 волгоградцы смогут увидеть 4 марта - в день начала народных гуляний. 13-метровая дама, а по имеющейся информации такой еще не сооружали ни в одном городе России, в конце масленичной недели (в этом году 10 марта) по старинной традиции будет торжественно сожжена. С давних времен это действо означало ежегодное обновление перед приходом весны, когда огонь сжигает все зимние печали. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
27432 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
30551 9
Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрыве
31.01.2019 13:57
21355 24
Общество
28.02.2019 13:24
Общество 28.02.2019 13:24
82 2 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 12:13
Общество 28.02.2019 12:13
225 5 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 11:20
Общество 28.02.2019 11:20
6883 10 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 16:14
Общество 27.02.2019 16:14
2040 3 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 16:06
Общество 27.02.2019 16:06
12282 10 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 15:26
Общество 27.02.2019 15:26
1868 6 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 14:46
Общество 27.02.2019 14:46
10544 17 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 14:11
Общество 27.02.2019 14:11
6057 16 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 12:59
Общество 27.02.2019 12:59
439 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 12:24
Общество 27.02.2019 12:24
12890 52 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 10:41
Общество 27.02.2019 10:41
1323 4 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 09:24
Общество 27.02.2019 09:24
1297 17 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 05:04
Общество 27.02.2019 05:04
13594 0 Обсудить

0
Далее
Общество
26.02.2019 16:11
Общество 26.02.2019 16:11
920 5 Обсудить

0
Далее
Общество
26.02.2019 14:51
Общество 26.02.2019 14:51
13213 22 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:24
Молодежь в Волгоградской области приглашают на учебу в вузы МВД РоссииСмотреть фотографии
13:00
Клиентам Сбербанка стали доступны мгновенные переводы с карты на кошелек WebMoney и обратно по номеру телефонаСмотреть фотографии
12:46
Житель Волгограда пытался угнать "ГАЗель", чтобы добраться до домаСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде началась установка 13-метрового чучела МасленицыСмотреть фотографии
12:13
«Найти и уничтожить»: под Волгоградом соревнуются снайперыСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде из-за эпидемии гриппа и ОРВИ введены ограничительные мероприятияСмотреть фотографии
11:20
«А у нас опять есть газ»: в квартиру волгоградки вернули голубое топливо Смотреть фотографии
10:54
В Волгограде при столкновении "Волги" и грузовика погибли два человекаСмотреть фотографии
10:13
Театры Волгоградской области готовят подарок к юбилею ВолжскогоСмотреть фотографии
08:13
АЗС «СГ-трейдинг» открывает новые заправки и дарит 5 литров топливаСмотреть фотографии
20:42
В УФНС разъяснили «уход» крупнейших налогоплательщиков Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде жители по-прежнему тонут в болоте сферы ЖКХ Смотреть фотографииCмотреть видео
18:11
"Он выйдет на свободу и продолжит убивать": волгоградский облсуд приговорил к 23 годам тюрьмы волжского расчленителя (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:18
«Это естественный процесс»: замгубернатора прокомментировал конфликтную ситуацию в волгоградском НЭТеСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде трамвай готовят к отправке в Москву на "заслуженный отдых"Смотреть фотографии
16:06
Полные подвалы кипятка: жилые дома на Водстрое в Волгограде уходят под воду из-за равнодушия коммунальщиков Смотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 годуСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области сельскую учительницу уволили из-за фальшивого дипломаСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде увековечат память о бывшем худруке НЭТа Отаре ДжангишерашвилиСмотреть фотографии
14:11
В пойму реки Царица в Волгоград привезли части «тела» супер-чучела Масленицы Смотреть фотографии
13:36
В Волгоградской области 5 человек пострадали в ДТП с микроавтобусомСмотреть фотографии
12:27
АО «КАУСТИК» остаётся крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде антимонопольщики не исключают повторения самарского сценария с гробом возле правительстваСмотреть фотографии
12:18
Губернатор Волгоградской области озвучил план реформирования онкослужбы Смотреть фотографии
11:46
Прокуратура Волгоградской области обжаловала оправдательный приговор Денису ЗемлянскомуСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградском облсуде убийца-расчленитель раскаялся и попросил о снисхожденииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде заведующий табачным складом вывез сигарет на полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
10:05
МегаФон и Mastercard представляют мобильный финансовый маркетплейсСмотреть фотографии
09:44
Трое волгоградцев вскрывали автомобили бизнесменов и похищали миллионыСмотреть фотографии
08:36
Все выше и выше: у жителей Волгоградской области увеличились доходыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 