В Волгограде заведующий табачным складом вывез сигарет на полтора миллиона рублей

Общество 27.02.2019 10:41
205 1
27.02.2019 10:41
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего складом компании, торгующей табачными изделиями. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2015 года по август 2017 года совершил хищение со склада свыше 23 тысяч пачек сигарет на общую сумму порядка 1,5 млн рублей.
При этом под видом продукции, которая должна была числиться на остатке, он оставлял на складе пустые запечатанные коробки. Факт хищения удалось выявить в ходе ревизии, проведенной в организации после обнаружения недостачи.
Вину в содеянном мужчина полностью признал и частично возместил причиненный материальный ущерб.
Расследование по уголовному делу проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Камышинским городским судом. Бывшему завскладом грозит срок до 10 лет.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
27232 4
16.02.2019 09:39
30465 9
31.01.2019 13:57
21335 24
В Волгоградской области прожиточный минимум для детей уменьшили на 20 рублей27.02.2019 09:24
В Волгоградской области глава района мечтает о дорогах, как у ростовчан27.02.2019 05:04
Мерзли два дня: В Камышине Волгоградской области ликвидировали аварию на теплосетях26.02.2019 16:56
Техникум в Волгограде избавили от близкого соседства с табачным киоском26.02.2019 16:11
В Волгограде газовики держат ответ перед УФАС за отключение газа после писем с угрозами26.02.2019 14:51
Депутаты Волгоградской облдумы "зарубили" запрос губернатору о мусорной реформе26.02.2019 14:22
В Волгограде активисты обменивали апельсины на сигареты26.02.2019 12:59
Митрополит Феодор стал членом общественной палаты Волгоградской области26.02.2019 12:49
В Волгограде замглавы района неправильно отреагировал на обращение и получил штраф26.02.2019 11:52
Волгоградского губернатора не уговорили перенести срок сдачи моста через Ахтубу25.02.2019 17:52
Волгоградец взыскал с мэрии ущерб за разрушенный при ремонте улицы Ангарской гараж25.02.2019 17:02
В Волгоградской области стали «сыпаться» дома для переселенцев из аварийного жилья25.02.2019 15:51
В Волгограде курьер получил солидный срок за попытку сбыта 100 доз наркотика25.02.2019 15:38
Дом офицеров в Волгограде суд закрыл на неопределенное время25.02.2019 10:19
«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из Сирии24.02.2019 14:35
Реклама