Общество

В Волгограде заведующий табачным складом вывез сигарет на полтора миллиона рублей

Общество 27.02.2019 10:41
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27.02.2019 10:41


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего складом компании, торгующей табачными изделиями. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. 
По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2015 года по август 2017 года совершил хищение со склада свыше 23 тысяч пачек сигарет на общую сумму порядка 1,5 млн рублей. 
При этом под видом продукции, которая должна была числиться на остатке, он оставлял на складе пустые запечатанные коробки. Факт хищения удалось выявить в ходе ревизии, проведенной в организации после обнаружения недостачи.
Вину в содеянном мужчина полностью признал и частично возместил причиненный материальный ущерб.
Расследование по уголовному делу проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Камышинским городским судом. Бывшему завскладом грозит срок до 10 лет. 

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