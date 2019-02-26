Техникум в Волгограде избавили от близкого соседства с табачным киоском

Общество 26.02.2019 16:11
489 5
26.02.2019 16:11
Запрещена продажа табачных изделий вблизи Волгоградского техникума энергетики и связи в Кировском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял районный суд по иску надзорного ведомства.
Основанием для предъявления иска в суд послужили материалы надзорной проверки, проведенной прокуратурой Кировского района Волгограда. Установлено, что менее чем в 55 метрах от ГБПОУ "Волгоградский техникум энергетики и связи" осуществлялась продажа табачных изделий. В прокуратуре отметили, что согласно федеральному закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", запрещается торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
27145 4
16.02.2019 09:39
30440 9
31.01.2019 13:57
21331 24
Мерзли два дня: В Камышине Волгоградской области ликвидировали аварию на теплосетях26.02.2019 16:56
В Волгограде газовики держат ответ перед УФАС за отключение газа после писем с угрозами26.02.2019 14:51
Депутаты Волгоградской облдумы "зарубили" запрос губернатору о мусорной реформе26.02.2019 14:22
В Волгограде активисты обменивали апельсины на сигареты26.02.2019 12:59
Митрополит Феодор стал членом общественной палаты Волгоградской области26.02.2019 12:49
В Волгограде замглавы района неправильно отреагировал на обращение и получил штраф26.02.2019 11:52
Волгоградского губернатора не уговорили перенести срок сдачи моста через Ахтубу25.02.2019 17:52
Волгоградец взыскал с мэрии ущерб за разрушенный при ремонте улицы Ангарской гараж25.02.2019 17:02
В Волгоградской области стали «сыпаться» дома для переселенцев из аварийного жилья25.02.2019 15:51
В Волгограде курьер получил солидный срок за попытку сбыта 100 доз наркотика25.02.2019 15:38
Дом офицеров в Волгограде суд закрыл на неопределенное время25.02.2019 10:19
«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из Сирии24.02.2019 14:35
Жители Волгоградской области отдали больше миллиарда рублей за нарушение ПДД24.02.2019 14:06
Волгоградцы требуют от мусорного регоператора цивилизованного подхода к сбору ТКО24.02.2019 12:14
В Волгоградской области «полиэтиленовые города» поддерживают плохую репутацию24.02.2019 11:49
Реклама