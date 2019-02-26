Техникум в Волгограде избавили от близкого соседства с табачным киоском





Запрещена продажа табачных изделий вблизи Волгоградского техникума энергетики и связи в Кировском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял районный суд по иску надзорного ведомства.

Основанием для предъявления иска в суд послужили материалы надзорной проверки, проведенной прокуратурой Кировского района Волгограда. Установлено, что менее чем в 55 метрах от ГБПОУ "Волгоградский техникум энергетики и связи" осуществлялась продажа табачных изделий. В прокуратуре отметили, что согласно федеральному закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", запрещается торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решение вступило в законную силу.



