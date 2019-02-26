Общество 26.02.2019 14:51
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26.02.2019 14:51
Волгоградское УФАС сегодня приступило к рассмотрению жалоб горожан на действия газовиков, отключивших подачу ресурса якобы из-за "плохих" соседей, которые не имеют договоров на обслуживание газового оборудования. Как сообщает ИА "Высота 102", в антимонопольный орган обратились уже несколько граждан. Ранее сообщалось о поступлении семи таких заявлений в УФАС. Сегодня на заседании были озвучены жалобы двух человек, проживающих в многоквартирных домах в Тракторозаводском и Кировском районах Волгограда. Так, жительница 80-квартирного дома №14 в переулке им. Успенского в Кировском районе письменно сообщила в УФАС, что газовики расклеили объявления на подъездах, в которых содержалась настойчивая просьба повлиять на соседей заключить договоры на обслуживание газового оборудования, иначе дом отключат от газа. Через несколько дней, действительно, газ в данном многоквартирном доме отключили.
Еще одна жалоба поступила от волгоградки Фаины Григорьевой, в квартире которой нет газа с 30 января текущего года. "Высота 102" ранее сообщала о том, что в квартире Фаины Григорьевой, проживающей в доме №3 по ул. Мукачевской в Тракторозаводском районе Волгограда, газовики отключили подачу голубого топлива из-за должников-соседей и якобы из-за незаконной врезки в расположенной рядом с ней квартире. Женщине заявили, что газ в ее квартиру вернут, если она обеспечит доступ в соседскую квартиру. Уже почти месяц она оббивает пороги различных инстанций, но все безрезультатно. Сегодня Фаина Григорьева лично присутствовала на заседании, участие в котором, помимо антимонопольного органа, приняли представители ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград", ООО "Газпром газораспределение Волгоград", госжилинспекции по Волгоградской области, администрации Волгограда и МЧС.
Представитель ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" пояснил, что письма, содержащие просьбу повлиять на нерадивых соседей, поставщик ресурса действительно рассылал, но расценивать их как угрозу нельзя. По его словам, газовики, учитывая известные в стране трагические события со взрывом газа в жилых домах, вынуждены взывать к совести граждан, которые отказываются заключать договоры на обслуживание газового оборудования, не пускают газовиков в свои квартиры. Ответчик пояснил, что содержащуюся в письме информацию нельзя расценивать как угрозу, потому что газ, согласно законодательству, в многоквартирном доме можно отключить лишь в случае аварийной ситуации. Касаясь конкретных случаев отключений, озвученных на заседании, представитель ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" заявил, что по каждому факту нужно разбираться и изучать ситуацию, которая пока ему не ясна.
Представитель уже другой организации - ООО "Газпром газораспределение Волгоград" - поддержал своего коллегу, сообщив, что также пока не владеет информацией о том, кто и почему отключил газ в квартирах заявителей. Как сегодня выяснилось, оказались совершенно не знакомы с ситуацией и представители госжилинспекции, и администрации Волгограда. Руководитель УФАС по Волгоградской области Роман Лучников в свою очередь назвал эту ситуацию странной, отметив, что "человека отрезали от газа, но никто ничего не знает и никто ничего не может пояснить". Антимонопольное ведомство приняло решение о переносе заседания на середину марта, чтобы дать время всем сторонам разобраться в ситуации и ответить на конкретные вопросы УФАС, которые им предоставят в письменном виде.
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