



Обновить дома исторической части Волжского и при этом сохранить их уникальность и самобытность – этого главного правила придерживаются при капремонте жилых зданий, многие из которых являются почти что ровесниками города, готовящегося отметить в этом году 65-летие со дня своего основания. Жители обновленных трехэтажек довольны – и подрядчики оказались добросовестными, и материалы использовали качественные. Как фонд капремонта Волгоградской области готовился к предстоящим работам, сколько домов в Волжском в этом году ждут «омолаживающие процедуры» и зачем строители возвращаются - в видеорепортаже ИА «Высота 102».