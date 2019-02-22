Общество 22.02.2019 17:00
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22.02.2019 17:00
Обновить дома исторической части Волжского и при этом сохранить их уникальность и самобытность – этого главного правила придерживаются при капремонте жилых зданий, многие из которых являются почти что ровесниками города, готовящегося отметить в этом году 65-летие со дня своего основания. Жители обновленных трехэтажек довольны – и подрядчики оказались добросовестными, и материалы использовали качественные. Как фонд капремонта Волгоградской области готовился к предстоящим работам, сколько домов в Волжском в этом году ждут «омолаживающие процедуры» и зачем строители возвращаются - в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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