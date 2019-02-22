В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников Отечества

Общество 22.02.2019 10:29
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22.02.2019 10:29
Официальная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню прошла сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Почтить память защитников Отечества в преддверии 23 февраля по традиции собрались руководители области и города, силовых и надзорных структур, представители исполнительной и законодательной власти, политических партий и общественных организаций.
Ритуал возложения остается неизменным уже долгие годы. Мероприятие всегда проходит торжественно - в сопровождении военного оркестра и солдат роты почетного караула.
Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде был зажжен 1 февраля 1963 года. Под обелиском из черного и красного гранита похоронены участники гражданской войны времен Красного Царицына, убитые белогвардейцами в 1919 году. Рядом с революционерами, в 1942 - 1943 годах были погребены солдаты и офицеры 62-й и 64-й армий, героически защищавшие город в дни Сталинградской битвы. По имеющимся сведениям, в братской могиле похоронено более 100 бойцов, погибших в боях за Отечество.
23 февраля 1918 года считается днем создания Рабоче - Крестьянской Красной Армии, которая за вековую историю стала сначала Советской, а потом Российской. В наши дни 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 31 год назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло самое крупное сражение второй мировой войны - Сталинградская битва, 23 февраля - один из важнейших праздников.
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