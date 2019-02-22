Общество

В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников Отечества

Общество 22.02.2019 10:29
3003 4
22.02.2019 10:29


Официальная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню прошла сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Почтить память защитников Отечества в преддверии 23 февраля по традиции собрались руководители области и города, силовых и надзорных структур, представители исполнительной и законодательной власти, политических партий и общественных организаций.

Ритуал возложения остается неизменным уже долгие годы. Мероприятие всегда проходит торжественно - в сопровождении военного оркестра и солдат роты почетного караула. 




Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде был зажжен 1 февраля 1963 года. Под обелиском из черного и красного гранита похоронены участники гражданской войны времен Красного Царицына, убитые белогвардейцами в 1919 году. Рядом с революционерами, в 1942 - 1943 годах были погребены солдаты и офицеры 62-й и 64-й армий, героически защищавшие город в дни Сталинградской битвы. По имеющимся сведениям, в братской могиле похоронено более 100 бойцов, погибших в боях за Отечество. 
23 февраля 1918 года считается днем создания Рабоче - Крестьянской Красной Армии, которая за вековую историю стала сначала Советской, а потом Российской. В наши дни 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 31 год назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло самое крупное сражение второй мировой войны - Сталинградская битва, 23 февраля - один из важнейших праздников. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
30087 9
В Волжском подсчитали разрыв между зарплатами директоров и подчиненных
26.01.2019 13:37
26949 0
Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрыве
31.01.2019 13:57
21220 24
Общество
22.02.2019 11:29
Общество 22.02.2019 11:29
46 Обсудить

0
Далее
Общество
22.02.2019 10:01
Общество 22.02.2019 10:01
270 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.02.2019 08:12
Общество 22.02.2019 08:12
2723 7 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 17:35
Общество 21.02.2019 17:35
12592 56 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 16:35
Общество 21.02.2019 16:35
2094 5 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 15:55
Общество 21.02.2019 15:55
519 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 15:32
Общество 21.02.2019 15:32
2555 20 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 14:13
Общество 21.02.2019 14:13
343 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 12:55
Общество 21.02.2019 12:55
896 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 12:31
Общество 21.02.2019 12:31
3716 3 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 11:03
Общество 21.02.2019 11:03
5846 37 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 10:43
Общество 21.02.2019 10:43
3820 36 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 10:11
Общество 21.02.2019 10:11
10853 23 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 09:55
Общество 21.02.2019 09:55
7092 4 Обсудить

0
Далее
Общество
21.02.2019 08:26
Общество 21.02.2019 08:26
5786 23 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:29
В Волгоградской области нашли вонючую и опасную "незамерзайку"Смотреть фотографии
10:29
В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
10:12
Сельхозкооператив в Волгограде уличили в неправильном обращении с пестицидамиСмотреть фотографии
10:01
Михаил Зимин: Нет для мужчины более почетного дела, чем защита Родины и семьиСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области водитель не вписался в ограждение моста и пострадалСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области судят торговца "паленым" алкоголемСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде детского врача-травматолога приговорили к 10 годам тюрьмы за наркотикиСмотреть фотографии
08:12
Законопроекту о «детях войны» дали еще один шанс в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коррупционный скандал на федеральном предприятии завершился первой посадкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Мусорный регоператор в Волгоградской области продолжает скупать бункерыСмотреть фотографии
17:35
Судебный спор между «Памятью» и Волгоградским УФАС вышел на научный уровень Смотреть фотографии
16:35
Волгоградские болельщики пройдут рентген-«обследование» за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:16
«Ростелеком» в Волгограде организовал турнир по тхэквондо для юных спортсменовСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде вынесли приговор за взяточничество замдиректору предприятия ФСИН Смотреть фотографии
15:32
Новый глава Волгоградской митрополии войдет в общественную палату регионаСмотреть фотографии
15:19
Компания «Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир нового дома района «Новый Свет» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
"Готовь праймериз зимой»: волгоградские единороссы объявили предвыборы в облдумуСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области пьяный угонщик врезался в грузовик с молоком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгоградской области с "теневых банкиров" взыскали 6 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:02
Гидроксид магния на «КАУСТИКе» начнут тестировать в новой лабораторииСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области предприниматель задолжал зарплату 17 сотрудникамСмотреть фотографии
12:31
Губернатор и силовики Волгоградской области не нарушили традиции встречи 23 февраля Смотреть фотографии
11:34
В Волгограде врач и медсестра поставили на поток продажу медицинских справок водителямСмотреть фотографии
11:03
В дорожный фонд Волгограда перечислят почти 1 миллиард рублейСмотреть фотографии
10:43
Волгоградские коммунисты хотят найти хозяина для памятника ЛенинаСмотреть фотографии
10:23
С радиацией в Волгоградской области стабильноСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде нашли фальсифицированную красную икруСмотреть фотографии
09:55
Сильный ветер обрушится на Волгоградскую область Смотреть фотографии
08:26
0:1: жители Волгоградской области сравнили свои дороги с ростовскимиСмотреть фотографии
21:43
Депутат Госдумы Плотников «подружился» с оскорбившим Волгоградскую область политологом Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 