В Волгограде детского врача-травматолога приговорили к 10 годам тюрьмы за наркотики

Расследования 22.02.2019 08:59
3714 2
22.02.2019 08:59
Ворошиловский районный суд Волгограда признал виновным 27-летнего Михаила Верулашвили в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), в крупном размере. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Врачу назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В суде установлено, что в марте 2018 года Верулашвили, работавший на тот момент детским врачом-травматологом-ортопедом, незаконно приобрел наркотическое средство ("спайс") для личного употребления.
Приняв часть наркотического средства, Верулашвили решил обменять оставшиеся 2,48 гр на другой вид наркотиков.
Для этого через сеть Интернет он договорился с гражданином о встрече для непосредственного обмена наркотическими средствами.
20 марта 2018 года после передачи наркотиков лицом, действовавшим под контролем сотрудников правоохранительных органов, Верулашвили был задержан.
Расследование уголовного дела проводилось СО-5 УМВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемом деянии Верулашвили не признал. Приговор в законную силу не вступил.
Реклама
Популярное по теме
12.02.2019 10:47
26871 0
В Волгоградской области судят торговца "паленым" алкоголем22.02.2019 09:13
Расследования 22.02.2019 09:13
4943 1 Обсудить
В Волгоградской области с "теневых банкиров" взыскали 6 миллионов рублей21.02.2019 13:47
Расследования 21.02.2019 13:47
3568 3 Обсудить
Пожизненное заключение для убийцы-расчленителя просит прокуратура в Волгоградском облсуде20.02.2019 17:47
Расследования 20.02.2019 17:47
7952 5 Обсудить
В Волгограде контрактник выплатит 200 тысяч рублей за «пьяное» ДТП20.02.2019 16:01
Расследования 20.02.2019 16:01
1185 1 Обсудить
В Волгоградской области возбуждено дело о пропаже ветеранских выплат20.02.2019 12:08
Расследования 20.02.2019 12:08
6228 0 Обсудить
Суд в Волгограде не согласился на полмесяца «состарить» предпенсионера20.02.2019 11:58
Расследования 20.02.2019 11:58
5226 2 Обсудить
В Волгограде игровые терминалы довели двоих приятелей до суда20.02.2019 09:10
Расследования 20.02.2019 09:10
3716 1 Обсудить
Обвиняемому во взрыве дома в Волгограде не удалось выйти на свободу19.02.2019 15:00
Расследования 19.02.2019 15:00
8964 4 Обсудить
Экс-сотруднику желдороги грозит тюрьма за сход вагонов грузового поезда в Волгоградской области19.02.2019 14:31
Расследования 19.02.2019 14:31
1653 3 Обсудить
В Волгограде сотрудник ГИБДД с сообщниками инсценировали 11 ДТП19.02.2019 11:26
Расследования 19.02.2019 11:26
4832 7 Обсудить
Житель Волгограда отсудил 70 тысяч рублей, которые перевел по ошибке не тому18.02.2019 17:47
Расследования 18.02.2019 17:47
3854 4 Обсудить
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)18.02.2019 17:24
Расследования 18.02.2019 17:24
24776 15 Обсудить
В Волгоградской области старший кассир банка проиграла почти 13 миллионов рублей18.02.2019 16:17
Расследования 18.02.2019 16:17
6785 7 Обсудить
В Волгограде сбежавшему из колонии разбойнику грозит внушительный срок18.02.2019 15:23
Расследования 18.02.2019 15:23
2408 0 Обсудить
В Волжском сотрудники ГИБДД задержали на улице мужчину с трупом в руках18.02.2019 11:46
Расследования 18.02.2019 11:46
7036 6 Обсудить
Реклама