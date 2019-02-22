В Волгограде детского врача-травматолога приговорили к 10 годам тюрьмы за наркотики





Ворошиловский районный суд Волгограда признал виновным 27-летнего Михаила Верулашвили в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), в крупном размере. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Врачу назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В суде установлено, что в марте 2018 года Верулашвили, работавший на тот момент детским врачом-травматологом-ортопедом, незаконно приобрел наркотическое средство ("спайс") для личного употребления.

Приняв часть наркотического средства, Верулашвили решил обменять оставшиеся 2,48 гр на другой вид наркотиков.

Для этого через сеть Интернет он договорился с гражданином о встрече для непосредственного обмена наркотическими средствами.

20 марта 2018 года после передачи наркотиков лицом, действовавшим под контролем сотрудников правоохранительных органов, Верулашвили был задержан.

Расследование уголовного дела проводилось СО-5 УМВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемом деянии Верулашвили не признал. Приговор в законную силу не вступил.



