Под Волгоградом мошенник выманил у супруги знакомого 600 тысяч рублей





Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбуждено в отношении 41-летнего жителя Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, в производстве территориального следственного органа находилось уголовное дело в отношении жителя Светлоярского района, который осенью прошлого года на фоне внезапно возникшей ссоры с двумя мужчинами выстрелил в их сторону из двуствольного охотничьего ружья. В результате один из участников конфликта пострадал. С огнестрельным ранением лица он был госпитализирован в лечебное учреждение. В начале октября прошлого года подследственному было предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство".

Спустя некоторое время приятель обвиняемого встретился с его супругой и, вводя женщину в заблуждение, сообщил ей, что действия мужа квалифицированы, как "покушение на убийство двух лиц". При этом оговорился, что сможет решить вопрос с должностными лицами следственного и надзорного органов, которые за 600 тысяч рублей переквалифицируют содеянное на менее тяжкий состав преступления. Женщина согласилась, передав приятелю необходимую сумму.

В действительности, как установили следователи, предпринимать каких-либо мер по выполнению своего обещания мужчина не намеревался, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Разоблачить мошенника удалось оперативным сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области.

Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал.



