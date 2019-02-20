Под Волгоградом мошенник выманил у супруги знакомого 600 тысяч рублей

Происшествия 20.02.2019 14:22
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20.02.2019 14:22
Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбуждено в отношении 41-летнего жителя Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону.
По данным следствия, в производстве территориального следственного органа находилось уголовное дело в отношении жителя Светлоярского района, который осенью прошлого года на фоне внезапно возникшей ссоры с двумя мужчинами выстрелил в их сторону из двуствольного охотничьего ружья. В результате один из участников конфликта пострадал. С огнестрельным ранением лица он был госпитализирован в лечебное учреждение. В начале октября прошлого года подследственному было предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство".
Спустя некоторое время приятель обвиняемого встретился с его супругой и, вводя женщину в заблуждение, сообщил ей, что действия мужа квалифицированы, как "покушение на убийство двух лиц". При этом оговорился, что сможет решить вопрос с должностными лицами следственного и надзорного органов, которые за 600 тысяч рублей переквалифицируют содеянное на менее тяжкий состав преступления. Женщина согласилась, передав приятелю необходимую сумму.
В действительности, как установили следователи, предпринимать каких-либо мер по выполнению своего обещания мужчина не намеревался, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Разоблачить мошенника удалось оперативным сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области.
Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал.
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