Под Волгоградом в ДТП на встречке пострадали женщина и ребенок

Происшествия 20.02.2019 09:48
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20.02.2019 09:48
Два человека пострадали в результате столкновения корейского и японского кроссоверов в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель "SsangYong Kyron" напротив дома №2Б на ул. Продольной выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Suzuki Grand Vitara". В результате ДТП пострадали пассажиры японского кроссовера - 10-летняя девочка и 39-летняя женщина. С травмами они госпитализированы в больницу.
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