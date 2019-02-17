Жители глубинки Волгоградской области организуют митинг против депутатов





Глава Нехаевского района Евгений Легчило.

В Нехаевском районе Волгоградской области собираются провести митинг с требованием роспуска районной думы. Как сообщил ИА «Высота 102» местный житель Виктор Дегтярев, он подал уведомление в районную администрацию о проведении публичного мероприятия на 50 человек 26 февраля 2019 года на площади перед Домом культуры. Цель митинга – добиться отставки депутатов районной думы, которые, как считает Виктор Дегтярев, нарушают законодательство, и в связи с недоверием жителей. Пока ответа из районной администрации не последовало.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что депутаты Нехаевской районной думы рассмотрели представление прокурора района в связи с нарушением главой района Евгением Легчило закона о муниципальной службе. Евгений Легчило был признан банкротом и в прокуратуре посчитали, что он не имеет права руководить районом. Однако депутаты не приняли решения об отстранении главы района от должности. В связи с этим местные жители направили обращение в администрацию области и прокуратуру.



