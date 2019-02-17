Общество

Жители глубинки Волгоградской области организуют митинг против депутатов

Общество 17.02.2019 09:13
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17.02.2019 09:13


Глава Нехаевского района Евгений Легчило.
В Нехаевском районе Волгоградской области собираются провести митинг с требованием роспуска  районной думы. Как сообщил ИА «Высота 102» местный житель Виктор Дегтярев, он подал уведомление в районную администрацию о проведении публичного мероприятия на 50 человек 26 февраля 2019 года на площади перед Домом культуры. Цель митинга – добиться отставки  депутатов районной думы, которые, как считает Виктор Дегтярев, нарушают законодательство, и в связи с недоверием жителей. Пока ответа из районной администрации не последовало. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что депутаты Нехаевской районной думы рассмотрели представление прокурора района в связи с нарушением главой района Евгением Легчило закона о муниципальной службе. Евгений Легчило был признан банкротом и в прокуратуре посчитали, что он не имеет права руководить районом. Однако депутаты не приняли решения об отстранении главы района от должности. В связи с этим местные жители направили обращение в администрацию области и прокуратуру. 

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