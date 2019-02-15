Волгоградский трамвай поедет на «пенсию» в московский музей

Общество 15.02.2019 13:01
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15.02.2019 13:01
А этим "рабочим лошадкам" до пенсии еще далеко.
На ближайшем заседании Волгоградской городской думы депутаты рассмотрят вопрос о возможной передаче волгоградского трамвайного вагона, выработавшего свой ресурсный срок, в крупнейшую в России музейную коллекцию исторических трамвайных вагонов ГУП «Мосгортранс». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской городской думы, речь идет о вагоне модели КТ8Д5, построенном в 1984 году на чехословацком предприятии «ЧКД Прага» и проходившем в течение нескольких лет эксплуатационные испытания в Москве в трамвайном депо имени П. Л. Апакова. После этого трамвай был передан в Волгоград для работы на линии только что открывшегося в нашем городе скоростного трамвая. С просьбой о передаче трамвая с бортовым номером 5834 к властям Волгограда обратилось Правительство Москвы.
Напомним, весной прошлого года в рамках обновления подвижного состава волгоградского метротрама и в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 Правительство Москвы безвозмездно передало Волгограду 33 трамвайных вагона для эксплуатации на маршруте скоростного трамвая. Просьба о передаче волгоградского трамвая-«пенсионера» в Москву, в коллекцию исторических вагонов «Мосгортранса», - также в рамках взаимного сотрудничества между двумя городами.
В настоящее время трамвай чешского производства находится на постоянной стоянке в депо №5 МУП «Метроэлектротранс». Поскольку вагон не используется предприятием в уставной деятельности, то его передача в московскую музейную коллекцию исторических вагонов не отразится на финансово-хозяйственной деятельности МУП «Метроэлектротранс» и не повлечет за собой выпадения доходов волгоградского предприятия.
Депутаты комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Волгоградской городской думы на своем заседании предварительно одобрили проект решения «О даче согласия МУП «Метроэлектротранс» г. Волгограда на безвозмездную передачу движимого имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, в собственность Москвы». Документ рекомендован к внесению в повестку ближайшего заседания Волгоградской городской думы, намеченного на 20 февраля, где по данному вопросу и будет принято окончательное решение.
Добавим, что в случае принятия депутатами решения о передаче волгоградского трамвайного вагона в московскую музейную коллекцию исторических вагонов, его перевозка из Волгограда в Москву будет осуществлена за счет ГУП «Мосгортранс». Предприятие намерено уже в этом году включить «борт 5834» в число участников своего традиционного «парада трамваев».
Фото сайта МУП "Метроэлектротранс".
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