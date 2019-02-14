Подлатать к весне: на дорогах Волгограда начался ямочный ремонт

Общество 14.02.2019 14:09
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14.02.2019 14:09
Сегодня сразу в нескольких районах Волгограда специалисты муниципальных предприятий приступили к ямочному ремонту дорог. Как сообщает ИА «Высота 102», работы идут на участках, наиболее пострадавших от перепада температур. Образовавшиеся на дорогах ямы заливают литым асфальтом, чтобы обеспечить безопасность движения. Ямочный ремонт ведётся на проспекте Университетский в районе пересечения с улицей Автомобилистов, на ул. Лермонтова в Краснооктябрьского районе. В МУ «Комдорстрой» отмечают, что ямочный ремонт - вынужденная мера. Латки простоят недолго. С приходом устойчивых температур там, где сегодня латают, обещают провести полноценный ремонт дорог.
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