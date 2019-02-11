Экс-сотрудник жилинспекции Волгограда уволен из фирмы за нарушение антикоррупционных норм





Бывший муниципальный служащий по требованию прокуратуры уволен с должности заместителя директора коммерческой организации за нарушения антикоррупционных норм. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Установлено, что в апреле 2018 года на должность заместителя руководителя коммерческой организации был назначен бывший муниципальный служащий, ранее занимавший должность консультанта инспекционного отдела управления "Жилищная инспекция Волгограда" администрации города.

Согласно законодательству бывший муниципальный служащий в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы при заключении трудового договора обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте службы для уведомления о трудоустройстве прежнего работодателя муниципального служащего. Неисполнение данной обязанности влечет прекращение заключенного трудового договора.

С целью уклонения от исполнения антикоррупционных требований бывший муниципальный служащий при трудоустройстве в коммерческую организацию скрыл от нового работодателя прежнее место службы, предоставив новую трудовую книжку, в которой соответствующие сведения отсутствовали.

В связи с этим прокуратурой Волгограда внесено представление в адрес директора юридического лица, в котором поставлен вопрос о расторжении трудового договора с нарушившим антикоррупционные запреты и ограничения лицом.







