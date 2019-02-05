В Волгограде иномарка влетела в троллейбус, есть пострадавшие

Происшествия 05.02.2019 09:43
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05.02.2019 09:43
Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля "Daewoo Nexia" с троллейбусом в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, неустановленный водитель иномарки, двигаясь по проспекту Ленина со стороны ул. 39-ой Гвардейской в сторону ул. Кубинской, на остановке общественного транспорта совершил наезд на троллейбус. В результате ДТП пострадали пассажиры "Daewoo Nexia" - 44-летняя женщина и 44-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.
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