В АО «КАУСТИК» традициям верны





Ветераны «КАУСТИКа» приняли участие в митинге у братской могилы защитников Сталинграда на площади Свободы в Красноармейском районе, и в этот же день представители предприятия вручили сертификаты юным победителям конкурса сочинений-эссе «Я помню, я горжусь!».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, более 20 бывших сотрудников КАУСТИКа – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военного Сталинграда, блокадного Ленинграда и те, кто еще совсем малолетними познали ужасы застенок концлагерей, пришли к братской могиле почтить память погибших. Она находится на площади Свободы в историческом месте Красноармейского района, на территории музея-заповедника «Старая Сарепта».

Участвовать в памятных мероприятиях, связанных с важнейшими событиями Великой Отечественной войны, – одна из первых традиций, возникших на волгоградском заводе «КАУСТИК» с начала его работы. Работники предприятия ежегодно приходят на площадь Свободы возложить живые гвоздики в память о защитниках легендарного города на Волге. Это не единственное священное место, которое посещают ветераны «КАУСТИКа», отдавая дань уважения погибшим. С 80-х годов прошлого столетия Совет ветеранов стал проводить экскурсии для школьников, посещая братские могилы советских воинов на территории соседнего Светлоярского района, где их находится более тридцати. С тех пор члены Совета ветеранов «КАУСТИКа» рассказали сотням волгоградских ребят о тех горячих событиях, что разворачивались в местах наиболее ожесточенных боев на южной окраине Сталинграда в 1942-1943 годах. Экскурсия по этим священным местам названа «Маршрутом памяти».

Отрадно, что именно в этот знаменательный день состоялось награждение учащихся образовательных учреждений Красноармейского района, чьи лучшие конкурсные работы на тему «Сталинград в наших сердцах» вошли в книгу-памяти «Я помню, я горжусь!». Ребята написали очень пронзительные, искренние сочинения-эссе. АО «КАУСТИК» выступил одним из социальных партнеров этого творческого конкурса. По его условиям каждый из участников-партнеров определил тройку победителей. Вот имена лучших, которых выбрали химики: Мария Никулина (МОУ «Средняя школа № 64»), Любовь Король (МОУ «Средняя школа № 65»), Алина Резепова (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»).

Активное участие в социальных проектах, адресное оказание помощи ветеранам является одним из приоритетов АО «КАУСТИК», его профсоюзного комитета, действующего Совета ветеранов. На сегодняшний день 64 человека, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военного Сталинграда, блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей регулярно получают материальную помощь от предприятия.



