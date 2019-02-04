Волгоград обогнал Москву в рейтинге коррупционных городов

Общество 04.02.2019 12:49
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04.02.2019 12:49
Волгоград оказался на 25-м месте в списке 30 самых коррумпированных городов России, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного в январе 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET. По информации агентства, респондентам задавали три вопроса: скажите, Вам приходилось давать взятку представителям органов государственной или исполнительной власти? Как часто? И когда это было в последний раз? В итоге, самыми коррупционными городами России стали: Махачкала, Нальчик и Владивосток. Санкт-Петербург оказался на 7 месте, Москва - на 27-м.
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