"Вы нам надоели": в Волгограде выступили против мусорного регоператора





Согласованный властями митинг против реформы обращения с отходами проходит в эти минуты на площади Металлургов возле Царицынской оперы в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», на протестную акцию пришли около 50 человек – столько смогли собрать организаторы - активисты движения «Открытая Россия». Митингующие выступают против ситуации, сложившейся сегодня в сфере утилизации твердых бытовых отходов и низкокачественной работы регионального оператора – ООО «Управления отходами – Волгоград». Свое отношение к «мусорной реформе» участники акции отразили на плакатах: «Россия - не помойка», "Управление отходами-Волгоград = мусорный коллапс", "Нет - единому мусорному оператору!", "Нет мусорной монополии", "Вы нам надоели - отнеситесь с пониманием".









Говорили пришедшие на акцию о работе мусорного оператора и в своих выступлениях. Так, по словам митингующих, регоператор устроил после Нового года в Волгограде настоящий мусорный беспредел и «утопил» город в отходах. Речь шла и о тарифах за вывоз мусора, которые с 1 января заметно выросли, но ситуация с отходами стала только хуже.









Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали перенести начало «мусорной реформы» на неопределенное время или отложить ее до 2020 года. В списке требований - ежедневная уборка контейнерных площадок, обустройство подземных контейнерных площадок для накопления ТКО, подготовка специализированных мест для сбора использованных батареек, ламп и других электроприборов, а также отмена январских платежек за вывоз мусора и др.

Отметим, что аналогичные акции проходят сегодня во многих российских городах. Так, на юге России против «мусорной реформы» также протестуют в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В Калаче-на-Дону Волгоградской области также сегодня провели митинг в знак протеста против плохой работы регоператора и бездействия властей по контролю за вывозом ТБО.







