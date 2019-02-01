В Волжском и Волгограде чиновники и депутаты покидают кабинеты из-за угроз о бомбе

Происшествия 01.02.2019 16:38
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01.02.2019 16:38
Вторая волна сообщений о минировании сегодня накрыла в Волгограде и Волжском в основном административные учреждения, сообщает ИА "Высота 102". По данным информагентства, из-за электронного письма с угрозами взрыва недавно покинули свои кабинеты сотрудники и депутаты Волжской гордумы. Примечательно, что в этом же здании, но в другом крыле, находится администрация города Волжского, но эвакуация здесь не производилась. Утром, напомним, сообщения с угрозами получили в администрациях четырех районов Волгограда, управлении соцзащиты населения, областном комитете ветеринарии. Все они оказались ложными.
Напомним, что накануне анонимные письма с угрозами взрывов получили порядка 30 учреждений - школы, больницы, торгово-развлекательные центры, Волгоградская гордума и др. Два сообщения о заложенных бомбах поступили по телефону. К ним, как выяснилось, был причастен 23-летний охранник одной из торговых организаций, который решил увидеть работу волгоградских спецслужб. Звонившего установили и задержали. За совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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