Волонтеры АО «КАУСТИК» подготовили праздничный сюрприз для особенных детей

Общество 29.01.2019 11:07
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29.01.2019 11:07
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» организовали праздник для семей из Красноармейского района, где воспитываются дети с ограниченными возможностями.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, это уже второе мероприятие для особенных детей и их родителей, которое провели волонтеры АО «КАУСТИК». В этот январский день в Красноармейском центре отдыха «Парус» собралось около пятидесяти приглашенных. Среди них и работники предприятия «КАУСТИК».
Полярный мишка по имени «Пломбир» стал самым главным сюрпризом этого праздничного мероприятия и вызвал восторг не только у детворы, но и у взрослых. Родители веселились наравне со своими детьми. Подарки для каждого ребенка, веселые эстафеты, торты ручной работы от волонтеров «КАУСТИКа к традиционному чаепитию лишь дополнили теплую и добрую атмосферу праздника.
Пришедшие семьи получили море положительных эмоций, которые, как известно, являются самым чудодейственным лекарством. Родители и дети искренне благодарили волонтеров за веселый праздник!
«Я счастлива! Мой ребенок участвует во всех играх, такого раньше с ним не было, - рассказывает Ирина Дементьева, мама одиннадцатилетнего Миши. – Мы в первый раз на таком празднике. Конечно, понравилось, и мишка Пломбир замечательный»!
Напомним, что волонтерское движение АО «КАУСТИК» создано весной прошлого года. Позади уже более десятка проведенных акций, в которых сотрудники предприятия участвуют на безвозмездной и добровольной основе.
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