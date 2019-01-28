Общество

Внимание водителям!: Ледяной дождь осложнил дорожную ситуацию в двух районах Волгоградской области

Общество 28.01.2019 12:04
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28.01.2019 12:04


Осложнено движение из-за ледяного дождя на московской трассе и автодорогах в Михайловском округе и Новоаннинском районе области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой быть предельно внимательными, не превышать скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию.  

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