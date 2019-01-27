В Волгоградской области Пенсионный фонд готов заплатить уборщицам своих просторных офисов 14 млн рублей





13,9 млн рублей готово заплатить отделение Пенсионного фонда по Волгоградской области за чистоту в своих кабинетах. Как сообщает ИА «Высота 102», ведомство объявило электронный аукцион для передачи в аутсорсинг функций по уборке служебных помещений. В ежедневных клининговых услугах нуждаются 47 офисов ПФР в регионе. Срок действия контракта – до конца 2019 года. То есть 13,9 млн рублей должны быть освоены максимум за 11 месяцев. На одно помещение, таким образом, приходится чуть менее 300 тысяч рублей. В месяц Пенсионный фонд может заплатить за мытье полов в своих офисах – почти 27 тысяч рублей. Однако, ожидать, что такую зарплату реально будут получать уборщицы, не стоит. Во-первых, по итогам конкурсной процедуры цена контракта может быть снижена. А во-вторых, судя по внушительным размерам помещений ПФР, для содержания их в чистоте одного человека на офис может и не хватить. Многие из местных отделений Пенсионного фонда имеют площадь в несколько сотен, а то и тысяч квадратных метров. К примеру, управление ПФР в Центральном районе Волгограда - 2,5 тысячи квадратных метров.



