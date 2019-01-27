В Волгоградской области Пенсионный фонд готов заплатить уборщицам своих просторных офисов 14 млн рублей
Общество 27.01.2019 04:07
122 0
27.01.2019 04:07
13,9 млн рублей готово заплатить отделение Пенсионного фонда по Волгоградской области за чистоту в своих кабинетах. Как сообщает ИА «Высота 102», ведомство объявило электронный аукцион для передачи в аутсорсинг функций по уборке служебных помещений. В ежедневных клининговых услугах нуждаются 47 офисов ПФР в регионе. Срок действия контракта – до конца 2019 года. То есть 13,9 млн рублей должны быть освоены максимум за 11 месяцев. На одно помещение, таким образом, приходится чуть менее 300 тысяч рублей. В месяц Пенсионный фонд может заплатить за мытье полов в своих офисах – почти 27 тысяч рублей. Однако, ожидать, что такую зарплату реально будут получать уборщицы, не стоит. Во-первых, по итогам конкурсной процедуры цена контракта может быть снижена. А во-вторых, судя по внушительным размерам помещений ПФР, для содержания их в чистоте одного человека на офис может и не хватить. Многие из местных отделений Пенсионного фонда имеют площадь в несколько сотен, а то и тысяч квадратных метров. К примеру, управление ПФР в Центральном районе Волгограда - 2,5 тысячи квадратных метров.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49693 5
29.12.2018 16:32
29998 2
19.01.2019 13:34
25929 0
В Волгограде легендарный «Остров Людникова» зачистили от мусора после публикации ИА «Высота 102»26.01.2019 18:12
В Волжском подсчитали разрыв между зарплатами директоров и подчиненных26.01.2019 13:37
Бойцы ЮВО через снежные заторы пробиваются к населенным пунктам Волгоградской области26.01.2019 13:32
В райцентре Волгоградской области чиновники решили закрыть "лишний" детский сад26.01.2019 11:46
В Волгоградской области регоператор берет в аренду новую партию мусоровозов26.01.2019 11:00
В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуям26.01.2019 06:00
Ремонт 30 «Toyota Camry» из гаража администрации Волгоградской области обойдется в 600 тысяч рублей25.01.2019 18:32
Бойцы ЮВО помогают расчищать засыпанные снегом дороги Волгоградской области25.01.2019 13:34
В Волгограде закуплено 55 новых единиц спецтехники для уборки улиц25.01.2019 10:49
В Волгоградской области после разгула стихии региональные трассы открыли для проезда25.01.2019 10:37
На трассе Волгоград-Москва остановленным из-за непогоды большегрузам разрешили движение24.01.2019 22:24
Движение грузовиков и автобусов ограничили из-за непогоды на трассе Волгоград-Москва24.01.2019 16:04
В центре Волгограда эвакуируют мешающий уборке снега транспорт24.01.2019 15:04
На трассе Сызрань - Саратов - Волгоград ограничили движение транспорта из-за плохой видимости24.01.2019 13:04
«Управление отходами-Волгоград» за ежедневную уборку своих офисов заплатит 1 млн рублей24.01.2019 12:28
Реклама