Волгоградцы попрощались с лунным затмением





Лунное затмение в Волгограде можно было увидеть только при достаточно ясном небе. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском планетарии, Луна будет располагаться в границах созвездия Рака. Полутеневая фаза началась в 6 часов 36 минут утра и обычным глазом практически не была видна. Начало частного затмения началось в 7 часов 33 минуты: левый бок Луны заметно потемнел. К 8 часам 41 минуте весь спутник Земли скрылся в оранжево-коричневой тени нашей планеты. Однако почти в это же время взойдёт солнце и луна уйдёт под горизонт. Таким образом, в Волгограде затмение было доступно до наблюдения до самого начала полной фазы очень низко над горизонтом на светлеющем небосводе.