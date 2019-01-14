Экономика

На Гремячинском ГОКе отрабатывают безопасные методы и приемы выполнения работ

Экономика 14.01.2019 11:47
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14.01.2019 11:47


На площадке строительства Гремячинского ГОКа в Волгоградской области проходят мероприятия по отработке безопасных методов и приемов выполнения работ, которые организуют сотрудники Управления промышленной безопасности и охраны труда «ЕвроХим-ВолгаКалия».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, работники производственных участков регулярно отрабатывают навыки действий при наступлении аварийных ситуаций во время специальных тренировок, в которых задействованы также сотрудники военизированной горноспасательной части.
Сотрудники, трудовая деятельность которых происходит на высотных объектах, проверили свои знания по безопасности на учебно-практическом занятии по выполнению работ на высоте.  Во время тренировки они познакомились с современным оборудованием и средствами защиты от падения с высоты. В качестве практического примера инструкторы показали, как происходит эвакуация работника с высоты в случае его зависания.
Чтобы уберечь работников от вредных факторов шума, неизбежных на любом производственном предприятии, на комбинате реализуется программа «Защита слуха». Основные цели программы - снижение риска профессиональной заболеваемости по слуху, повышение культуры труда на предприятии, а также создание дополнительной мотивации работников к использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) слуха.
В разработке программы приняли участие сотрудники управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии «ЕвроХим-ВолгаКалия» и представители компании, оказывающей услуги по внедрению инновационных технологий  в сфере обеспечения безопасности на производстве.
В рамках программы представители компании-подрядчика провели аудиты рабочих мест с вредными факторами шума. На основании полученных данных будут применяться конкретные решения по применению средств индивидуальной защиты, пройдут занятия по правильному применению СИЗ и обучению сотрудников контролю состояния слуха.
Важным дисциплинарным мероприятием, реализованным сотрудниками Управления промышленной безопасности и охраны труда «ЕвроХим-ВолгаКалия», стала установка анализаторов паров этанола на контрольно-пропускных пунктах промплощадки Гремячинского ГОКа, которые представляют собой небольшие устройства, установленные у турникета контрольно-пропускного пункта. Анализатор не позволит открыть турникет, если в выдохе проходящего содержатся пары этанола, и тем самым препятствует проходу нарушителей на территорию промплощадки.
Как сообщили в пресс-службе, компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», входящая в структуру EuroChem Group AG - одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире, строит свою деятельность на высоких стандартах мировой промышленности, не экономит на безопасности сотрудников, и неукоснительное соблюдение требований охраны труда занимает ведущее место в деятельности предприятия.  
Напомним, в 2018 году за достижения в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (IFA SHE Excellence Gold Medal) EuroChem Group AG награжден золотой медалью Международной ассоциации производителей удобрений (IFA). Ведущая в мире отраслевая ассоциация награждает золотой медалью IFA SHE Excellence те компании, которые проводят оценку своей эффективности и принимают меры по четырем основным направлениям: показатели техники безопасности, информированность работников о технике безопасности, экологические показатели, а также энергосбережение и сокращение выбросов CO2.

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