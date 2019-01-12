Волгоградский аэропорт обязали снести установленный к ЧМ-2018 забор





ПАО "Международный аэропорт Волгограда" должен демонтировать забор, перекрывающий вход в кафе "Взлет" со стороны здания аэропорта. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области, но оно в законную силу еще не вступило.

По материалам дела, в суд обратилось ООО "Аджакс" - собственник земельного участка и здания кафе, расположенных по адресу: шоссе Авиаторов, 157. К данному земельному участку прилегает территория аэропорта, т.е оба земельных участка являются смежными. ПАО «Международный аэропорт Волгограда» возвел по границе своего земельного участка двухметровый забор, который, как указано в деле, закрыл визуальный обзор и вход в кафе, тем самым «парализовал» работу этой точки общепита.

По мнению истца, пройти к кафе можно теперь только по проезжей части, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Ответчик пояснил, что забор по требованию администрации региона был установлен к ЧМ-2018, чтобы привести инфраструктуру аэропорта в надлежащий вид. К слову, представители обладминистрации, которые участвовали в деле в качестве третьих лиц, исковые требования не поддержали. В материалах также указывается, что собственнику кафе было предложено к чемпионату в соответствии с новым обликом аэропорта привести в соответствующий вид здание и благоустроить прилегающую к кафе территорию, но тот отказался. Кафе «Взлет» работает здесь с 1982 года. Однако истец утверждал, что провел реконструкцию фасада здания. Что касается забора, то, как оказалось, он является временным сооружением. В суде установлено, что за 12 лет владения ООО «Аджакс» земельным участком и зданием кафе отсутствовала необходимость ограждения. Так как чемпионат мира – 2018 завершился, то основание для установления забора отпали, иных оснований для правомерного нахождения забора ответчиком в деле не представлено. В этой связи было принято решение демонтировать забор, так как дальнейшее его нахождение является неправомерным.

Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки в апелляционной инстанции.



