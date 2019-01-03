Общество

Снеговики, конкурс-караоке и фото с хаски: Волгоград продолжает праздновать

Общество 03.01.2019 14:58
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03.01.2019 14:58


Дискотекой «ЗОЖигаем в Новый Год» открывается  3 января  в 17-00 серия развлекательных мероприятий для молодежи под названием «Молодежные каникулы». Они будут проходить на площади Павших борцов ежедневно до 6 января 2019 года включительно. Программа включает в себя концерт с участием молодежных коллективов, конкурсы, лотереи, игры, а также танцевальные баттлы, участие в которых смогут принять все желающие. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, за час до начала дискотеки «ЗОЖигаем в Новый Год», в 16-00, на концертной площадке площади Павших борцов начнется шоу-программа «Музыкальный фестиваль», подготовленная Волгоградским музыкальным театром. 
После чего в 17-00 праздничный марафон продолжит обширная развлекательная программа, включающая в себя выступления молодежных коллективов Волгограда, а также танцевальные баттлы и флешмоб от помощников Деда Мороза.
Серия развлекательных мероприятия под названием «Молодежные каникулы» продолжится в последующие три дня. Так, 4 января в 17-00 на площади Павших борцов состоится праздничное мероприятие «Новая Волна в стиле «Диско». В этот вечер с молодыми волгоградцами и гостями города будут общаться ведущие «Бодряки шоу» радиостанции «Новая Волна»   Катя Селезнева, Павел Смирнов и Владимир Кашин. В программе   интерактив с участниками, танцы, множество подарков и призов.
5 января с 14-00 до 17-00 на главной площади города состоится фестиваль арт-скульптур «Снеговик – 2019». Одновременно с ним пройдет открытый народный караоке-конкурс «Будь VGолосе #С песней теплее». Затем в 17-00 праздничную эстафету подхватит фестиваль «Новогодняя газировка». Праздничный концерт, беспроигрышная лотерея, возможность сделать уникальные фотографии, а также выиграть суперприз – все это ждет тех, кто придет субботним вечером на главную площадь Волгограда.
6 января с 12-00 до 16-00 на площади Павших борцов пройдут Зимние спортивные игры «#Вместе теплее». А в 17-00 здесь же начнется очередное мероприятие в серии «Молодежных каникул»   фестиваль хороводов «Ночь перед Рождеством». Желающие смогут принять участие в праздничных колядках, рождественских гаданиях и сделать зимние снимки с собаками хаски в праздничной фотозоне. Гостей фестиваля также ждет розыгрыш призов от партнеров. На главной сцене свои таланты покажут лучшие творческие коллективы города. Главным событием станут конкурсы хороводов.
Праздничные гулянья также запланированы в каждом районе Волгограда – здесь на основных площадках для горожан подготовлены свои новогодние программы. С полной программой праздника, а также интерактивной картой, которая поможет горожанам сориентироваться во всем разнообразии праздничных культурно-массовых мероприятий, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru.

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