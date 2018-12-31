Волгоградский губернатор провел предновогодний «разбор полетов»





Сегодня в администрации региона состоялось последнее в этом году оперативное совещание, которое провел глава региона Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Глава региона поставил перед профильными структурами задачи по обеспечению мер безопасности в период новогодних каникул. «Принять все необходимые меры для надежной и бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения в период новогодних и рождественских каникул. Совместно с руководителями правоохранительных органов усилить меры безопасности в населенных пунктах Волгоградской области, прежде всего в местах проведения детских праздников и местах массового пребывания людей. Особое внимание уделить обеспечению безопасности при перевозке организованных групп детей к местам проведения праздничных мероприятий. Обеспечить готовность дорожных и спасательных служб Волгоградской области к предотвращению и ликвидации последствий осложнения дорожно-транспортной обстановки, вызванных неблагоприятными погодными условиями», - сказал подчиненным Бочаров.

Губернатор также поручил сформировать графики дежурств ответственных сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области и местного самоуправления на время новогодних и рождественских праздников.

И, конечно, не обошлось без новогоднего поздравления.

«Сегодня — 31 декабря, до Нового года остается совсем немного. Поздравляю жителей Волгоградской области с наступающим Новым годом — всего самого доброго и благополучия в 2019 году», — сказал губернатор Волгоградской области.



