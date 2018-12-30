В Волгограде назначен новый начальник полиции

Сегодня начальник УМВД России по городу Волгограду Павел Гищенко представил личному составу своего заместителя, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ведомства. На должность заместителя начальника Управления МВД России по городу Волгограду - начальника полиции УМВД России по городу Волгограду назначен подполковник полиции Климов Алексей Владимирович, 1984 года рождения.
Алексей Климов – выпускник Волгоградской академии МВД РФ. В органах внутренних дел проходит службу с 2001 года. Состоял на различных должностях в подразделениях уголовного розыска, в том числе руководящих.
С 2017 года возглавлял отдел полиции № 8 (Красноармейский район) Управления МВД России по городу Волгограду.