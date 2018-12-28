Жители Волгограда завалили почту письмами Деду Морозу

Общество 28.12.2018 10:40
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28.12.2018 10:40
Почти 1500 писем в течение декабря отправили Деду Морозу жители Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации Почты России, в главном почтовом отделении на улице Мира, 9 размещен специальный ящик, который очень восcтребован. Отправлять письма можно вплоть до 31 декабря. Всего в 2018 году в резиденцию Деда Мороза доставлено уже более 200 тысяч писем и открыток со всех концов России.
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