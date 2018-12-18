

Дело о превышении полномочий бывшего оперативника уголовного розыска Дубовского района передано в суд. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, бывший полицейский подозревается в попытке перевода заключенного из колонии Саратовской области в волгоградский регион.

По данным следствия, обвиняемого а апреле 2017 года знакомая попросила помочь своему сыну, отбывающему наказание за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Просьба заключалась "в переводе ближе к дому".

По предварительной информации, для улучшения показателей, бывший полицейский согласился "помочь".

Для этого уже находящийся в тюрьме мужчина должен был сознаться еще в одном преступлении: краже 9 тысяч рублей у жительницы Дубовки. Заключенный сознался в том, чего не делал и подписал все бумаги.

После этапирования в СИЗО Волгоградской области, бывший оперуполномоченный "рассказал осужденному все детали кражи денег".