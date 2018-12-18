Дело о превышении полномочий бывшего оперативника уголовного розыска Дубовского района передано в суд. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, бывший полицейский подозревается в попытке перевода заключенного из колонии Саратовской области в волгоградский регион.
Происшествия 18.12.2018 16:45
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18.12.2018 16:45
Дело о превышении полномочий бывшего оперативника уголовного розыска Дубовского района передано в суд. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, бывший полицейский подозревается в попытке перевода заключенного из колонии Саратовской области в волгоградский регион.
Дело о превышении полномочий бывшего оперативника уголовного розыска Дубовского района передано в суд. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, бывший полицейский подозревается в попытке перевода заключенного из колонии Саратовской области в волгоградский регион.
По данным следствия, обвиняемого а апреле 2017 года знакомая попросила помочь своему сыну, отбывающему наказание за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Просьба заключалась "в переводе ближе к дому".
По предварительной информации, для улучшения показателей, бывший полицейский согласился "помочь".
Для этого уже находящийся в тюрьме мужчина должен был сознаться еще в одном преступлении: краже 9 тысяч рублей у жительницы Дубовки. Заключенный сознался в том, чего не делал и подписал все бумаги.
После этапирования в СИЗО Волгоградской области, бывший оперуполномоченный "рассказал осужденному все детали кражи денег".
Но следствие выяснило, что кражу совершил другой человек. При этом бывший сотрудник полиции полностью признал вину. Бывшим же сотрудником полиции оперативник стал сразу же после возбуждения уголовного дела.
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