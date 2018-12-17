Общество

Общественная палата Волгоградской области ушла от насущных проблем в прошлое

Общество 17.12.2018 15:12
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17.12.2018 15:12



«Мюнхенский сговор: уроки для современного мира». Так называется круглый стол, который анонсировала сегодня Общественная палата Волгоградской области. Он пройдет завтра с участием председателя ОП региона Татьяной Гензе, сообщает ИА «Высота 102». 
Как говорится в анонсе, распространенным среди местных СМИ, Гензе выступит со вступительным словом, затем состоится  видеопрезентация «Участие Германии в Мюнхенском сговоре и позиция Советского Союза», «Участие Великобритании и Франции в Мюнхенском сговоре и позиция СССР», а затем начнется дискуссия и даже будет принята итоговая резолюция. Правда, для кого она принимается и кому будет отправлена – не сообщается. 
Напомним, Мюнхенское соглашение 1938 года, подписанное премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини, касалось передачи Чехословакией Германии Судетской области. 
Надо сказать, что данная тема озадачила некоторые СМИ, которых просят принять участие  в этом мероприятии. Какое отношение это имеет конкретно к волгоградскому региону? Ведь проблемы в городе и регионе есть более насущные, членам Общественной палаты они также хорошо знакомы, как и простым волгоградцам. 
На вопрос журналиста информагентства - в связи с чем общественники вдруг озаботились мюнхенской темой, - Татьяна Гензе ответила, что мероприятие проводится к юбилейной дате – 80-летию данного соглашения. Указание – обсудить в регионах - поступило сверху, из Общественной палаты России. Поэтому «будем проводить не для галочки, на него приглашены ученые, историки, депутаты».
- Татьяна Николаевна, но у людей очень много других проблем. Некоторым не на что бутылку шампанского к Новому году купить, цены растут как на дрожжах...
- Я, к примеру, тоже не понимаю, почему десяток яиц стоит 80 рублей. Но круглый стол по Мюнхенскому сговору пройдет в рамках заседания комиссии по науке, образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию и развитию добровольчества Общественной палаты Волгоградской области. Не может же каждая комиссия обсуждать вопросы экономики, у каждой комиссии свои задачи. А рост цен в городе и регионе мы также обсудим, но позже».

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