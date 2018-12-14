Снежный фронт надвигается на Волгоград





Снегопад, который сегодня накрыл соседние с Волгоградской областью регионы, подбирается к Волгограду. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сильные осадки в виде снега пришли уже в Камышинский, Фроловский, Иловлинский районы. Из-за непогоды в Саратовской области с утра закрыта федеральная автодорога А-298.

В ГИБДД по Волгоградской области сообщили, что ухудшение погодных условий наблюдается на московской трассе и в саратовском направлении на участке от села Оленье Дубовского района до Камышина. Однако заторов пока нет, на автодорогах работает тяжелая техника.



