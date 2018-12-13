



Управление делами администрации Волгоградской области объявило электронный аукцион на оказание услуг дополнительного сервиса в зале специального обслуживания международного аэропорта Волгограда в 2019 году. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели из бюджета региона планируют направить 544 тысячи 200 рублей. За эту сумму исполнитель должен оказать в 2019 году услуги дополнительного сервиса в зале специального обслуживания с интернетом, телевизором, городским телефоном, туалетом, печатной продукцией, а также баром, но уже за отдельную плату.

Отметим, что речь идет об обслуживании делегаций в количестве 29 человек. Им также предоставят отдельную стойку регистрации, а к самолету привезут на автотранспорте, закрепленном за VIP-залом. По прилету членов делегации встретят у трапа и доставят их до аэровокзала этим же транспортом. В услуги входит прием и доставка багажа, информирование о времени вылета и прибытия, причинах задержки, обеспечение авиационной безопасности.

Напомним, что традиционно Волгоград принимает делегации на празднование 2 февраля разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и Дня Победы 9 мая.



