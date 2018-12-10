Общество

На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпаться

Общество 10.12.2018 12:06
1370 11
10.12.2018 12:06


Штраф в 125000 рублей назначен мировым судьей ООО "Регион 34" за несоблюдение лицензионных требований при управлении двумя многоквартирными домами в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, нарушения были выявлены при обследовании технического состояния общего имущества в многоквартирных домах №10 по ул. Копецкого и №4 по ул. Удмурская.
Так, на фасаде дома на ул. Копецкого обнаружены трещины в кирпичной кладке, деревянные элементы кровли имели участки загнивания и коробления, частично отсутствовало остекление слуховых окон чердачного помещения. Также были выявлены участки разрушения кирпичной кладки и штукатурного слоя оголовков дымовых и вентиляционных каналов. В подвальном помещении установлено отслоение штукатурного слоя стен, балок и колонн. Обнаружены участки оголения армирования железобетонных элементов перекрытия подвала и обойм усиления расположенных в нем кирпичных колонн.
При осмотре помещений квартиры № 60 дома № 4 по ул. Удмуртская, расположенной на верхнем этаже дома, выявлены сухие следы затопления. Вместе с тем, акт о причинении ущерба имуществу в результате протекания кровли составлен и направлен собственнику жилого помещения с нарушением установленного действующим жилищным законодательством РФ срока.
По итогам проверки в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.
Фото с сайта pixabay.com. Лицензии Creative Commons CCO

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Репортаж из подземелья: как волгоградцев будут защищать на случай ЧС
25.11.2018 18:02
25114 14
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30340 11
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22408 0
Общество
10.12.2018 17:25
Общество 10.12.2018 17:25
14324 25 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 16:07
Общество 10.12.2018 16:07
4603 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 15:05
Общество 10.12.2018 15:05
1037 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 14:48
Общество 10.12.2018 14:48
2663 4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 13:01
Общество 10.12.2018 13:01
4870 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:34
Общество 10.12.2018 12:34
2782 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 11:51
Общество 10.12.2018 11:51
2469 32 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 09:45
Общество 10.12.2018 09:45
2554 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 08:39
Общество 10.12.2018 08:39
3312 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:52
Общество 09.12.2018 17:52
1448 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:11
Общество 09.12.2018 17:11
953 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 14:31
Общество 09.12.2018 14:31
5941 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 13:05
Общество 09.12.2018 13:05
1759 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 11:04
Общество 09.12.2018 11:04
9633 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 09:01
Общество 09.12.2018 09:01
3317 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 