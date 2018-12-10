В Волгоградской области после потопа в квартирах срочно делают крышу

«Буквально на следующий день после появления статьи, – сообщили журналистам редакции обитатели квартир, проживающие на улице Озерной города Краснослободск, - на крыше появилась «группа товарищей», которые стали заниматься устранением течи и ремонтом крыши».

По их словам, в настоящее время в квартирах верхних этажей «с потолков только подкапывает, но такого кошмара, который пережили после разбора крыши в снег и дождь, уже нет».

Люди говорят, что очень надеются на качественную работу подрядчиков, которая позволит им в их ведомственном жилье навсегда забыть об этой проблеме. Сейчас они подсчитывают ущерб, причиненный личным вещам и имуществу, и решают вопросы компенсации. Кроме того, люди также ставят вопрос о тарифах на водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение, которые до сих пор не отрегулированы в их ведомственном жилье.

Редакция будет следить за развитием событий.