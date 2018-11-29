Мокрое дело: В Волгоградской области ремонт крыши домов закончился потопом в квартирах

Печально выглядит жилье ветерана боевых действий майора Алексея Королькова, проживающего в квартире вместе с семьей - женой и 2 детьми - после того, как буквально три дня назад к ним в дом пришел ремонт. Течет с потолков, по стенам, по квартире расставлены тазики, на полу - вода…

«И это не только у нас, - говорит Алексей, - пострадали все верхние квартиры в двухэтажке. Зачем нужно было разбирать крышу, если синоптики каждый день обещали снег и дожди – нормальному человеку непонятно. Но вот теперь ремонт дождался «неожиданных» осенних осадков».

По словам Алексея, люди пытаются выяснить, чем был обусловлен выбор даты производства работ в доме, где проживают и родители с маленькими детьми, и ветераны боевых действий, кто будет отвечать за последствия таких работ и кто будет компенсировать ущерб, причиненный личным вещам и имуществу. Однако ответов пока нет, люди остаются один на один со своими проблемами, которые никто не торопится решать.

Жилье в домах, - по словам жителей, - служебное. Согласно извещению о закупке, был определен исполнитель работ по ремонту кровли многоквартирных жилых домов по ул. Озерной города Краснослободск. Победителем торгов стало ООО «Архитектурно-строительная компания «Глобус». Ее работники и разобрали кровлю.

Как рассказывают жильцы, состояние домов давно вызывало опасение у людей. Не проводился ни текущий, ни капитальный ремонт. Некоторые граждане обращались по этому поводу, но все вопросы остались без ответов. Также до сих пор неизвестно, по каким тарифам и нормативам люди должны оплачивать коммунальные услуги.

«Цены на эти услуги регулируются государственными органами, в частности, комитетом тарифного регулирования, - рассказывают жильцы. - Однако тарифы на водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение до сих пор не «отрегулированы». Качество воды, которой мы пользуемся, вызывает много вопросов, но трубы не ремонтировались с 1956 года ни разу».

Люди убеждены, что заслуживают хотя бы нормальных человеческих условий для проживания, которых они окончательно лишились с ремонтом кровли.



