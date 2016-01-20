Общество

В Волгограде 13 бывших жильцов дома по улице Космонавтов обратились в суд для признания себя пострадавшими

Главное
Общество 20.01.2016 10:05
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20.01.2016 10:05


В Дзержинский районный суд Волгограда поступило  7 исков от 13 бывших жильцов дома № 47 по улице Космонавтов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, 11 из них владеют квартирами, но не прописаны в них. Остальные двое - напротив, зарегистрированы по данному адресу, но не являются собственниками. При этом  последние иного жилья во владении не имеют. В списке получателей сертификатов на приобретение новых квартир  и компенсаций за счет бюджета все эти люди не значатся. По сведениям информагентства, мэрия оказала помощь данным гражданам в составлении исковых заявлений с тем, чтобы узаконить их право на выплаты.
Напомним, как уже сообщала "Высота 102",  104 семьи из взорванного дома в Дзержинском районе Волгограда подали заявки на получение государственных жилищных сертификатов.  Власти региона предлагают семьям из дома на улице Космонавтов приобрести квартиры в одной из новостроек на улице Родниковой, которая возводится по программе "Жилье для Российской семьи". В июле 2016 года здесь запланирована сдача в эксплуатацию более 170 благоустроенных квартир. Бывшие обитатели взорванного дома побывали на месте строительства многоквартирного дома в Советском районе. застройщик и представители власти рассказали гражданам о реализации проекта строительства нового жилого квартала. Однако последнее слово остается за обладателями сертификатов - вселиться в эти квартиры или приобрести  иное жилье по цене, установленной в размере 35 тысяч рублей за квадратный метр.
20 декабря в доме №47 по ул. Космонавтов в Волгограде обрушился второй подъезд с 1 по 9 этаж. По предварительной версии следствия, причиной явился взрыв бытового газа. Погибли 5 человек. Власти приняли решение о сносе дома путем демонтажа.

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